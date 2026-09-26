Quando il regista non è umano. «Non demonizziamo, discutiamone»

Studiare e dialogare

Una parte significativa del festival sarà dedicata agli studenti, con giornate formative rivolte a circa 500 ragazzi delle scuole del territorio. Tra gli ospiti figurano artisti e professionisti come Alessandro Bavari, pioniere dell’arte digitale, e Javishth Chabria, imprenditore indiano attivo nell’AI applicata al cinema. La giuria include Hardeep Gambhir, co-fondatore di Internet Cinematic. «Vogliamo offrire uno spazio di alfabetizzazione e sensibilizzazione rispetto a questo nuovo linguaggio, coinvolgendo studenti e giovani artisti», afferma Poloni. «Il festival vuole essere un luogo di dialogo e formazione, aperto anche a collaborazioni con altre realtà e scuole». I direttori artistici, pur mantenendo i piedi ben saldi per terra, sognano che questo festival possa diventare un punto di riferimento svizzero per quanto riguarda IA e cinema, in grado di dialogare anche con le altre rassegne già ben radicate sul territorio, non solo cantonale.

Divertirsi, meravigliarsi, riflettere

Merge Film Festival non mira solo a interrogarsi su limiti e opportunità dell'intelligenza artificiale nella Settima arte: «Ci sono tante visioni, tanti approcci differenti. Alcuni più comici, altri che virano su una riflessione sulla stessa IA. Ma c'è anche chi la utilizza per il piacere di sperimentare una forma cinematografica nuova», sottolinea Poloni. Con la selezione di opere di questo festival ci si potrà divertire, meravigliare e interrogare su quello che potrebbe (oppure no) essere il linguaggio artistico predominante nel futuro.