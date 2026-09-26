Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
Riciclarle richiederebbe costi e lavoro eccessivi, mentre la vendita viene esclusa per evitare «il rischio di utilizzi impropri».
Riciclarle richiederebbe costi e lavoro eccessivi, mentre la vendita viene esclusa per evitare «il rischio di utilizzi impropri».
BERNA - L’esercito svizzero sta gradualmente eliminando la tradizionale divisa grigia. Come riferisce Schweiz Heute, il portale nazionale di informazione di CH Media, le uniformi dismesse finiscono negli impianti di incenerimento.
L’esercito conferma infatti che il riciclaggio non rappresenterebbe «un'alternativa sensata, a causa dei costi e del lavoro necessari».
Dal 2025, la cosiddetta Tenuta A viene assegnata soltanto ai militari che svolgono compiti rappresentativi, ad esempio ai membri della musica militare. Con la rinuncia alla distribuzione su larga scala, l’esercito intende quindi risparmiare complessivamente circa 55 milioni di franchi.
Le uniformi inutilizzabili finiscono nell’inceneritore
La progressiva dismissione comporta pero l'accumulo di migliaia di uniformi. Quelle ancora utilizzabili vengono controllate, riparate e, se necessario, ridistribuite. I capi che non possono più essere recuperati vengono invece smaltiti in un impianto di incenerimento dei rifiuti.
Un eventuale riciclaggio richiederebbe prima di tutto di rendere irriconoscibili sia le uniformi sia i distintivi. L’esercito esclude anche la possibilità di venderle, poiché la divisa è ancora in uso e si vuole evitare il rischio di utilizzi impropri. Non viene però registrato il numero complessivo delle uniformi grigie destinate all’incenerimento.
Quei 114 milioni per la divisa grigia
La Tenuta A era già stata al centro di controversie in passato. Molti soldati consideravano giacca e pantaloni scomodi e antiquati.
Nel 2021, la consigliera agli Stati del Centro Marianne Binder-Keller aveva chiesto l'introduzione di una divisa più moderna. Una richiesta, che tuttavia, non sembra destinata a concretizzarsi.
Le discussioni, del resto, risalgono già all'introduzione della divisa grigia. Nel 1993, il Parlamento approvò l’acquisto di 180.000 uniformi per 114 milioni di franchi.
Successivamente, il Controllo federale delle finanze criticò la pianificazione, sostenendo che una migliore procedura di acquisto avrebbe permesso di risparmiare fino a 100 milioni di franchi.