Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Le uniformi inutilizzabili finiscono nell’inceneritore

La progressiva dismissione comporta pero l'accumulo di migliaia di uniformi. Quelle ancora utilizzabili vengono controllate, riparate e, se necessario, ridistribuite. I capi che non possono più essere recuperati vengono invece smaltiti in un impianto di incenerimento dei rifiuti.

Un eventuale riciclaggio richiederebbe prima di tutto di rendere irriconoscibili sia le uniformi sia i distintivi. L’esercito esclude anche la possibilità di venderle, poiché la divisa è ancora in uso e si vuole evitare il rischio di utilizzi impropri. Non viene però registrato il numero complessivo delle uniformi grigie destinate all’incenerimento.