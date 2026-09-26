Keller-Sutter: «Poco probabile che UBS lasci la Svizzera»

Secondo la consigliera federale, i requisiti sono considerati da molti analisti ed esperti ragionevoli e gestibili. Un trasferimento all'estero sarebbe inoltre «molto più costoso e giuridicamente molto complesso». Keller-Sutter sottolinea anche l'importanza della «swissness», dello Stato di diritto e della stabilità politica elvetica per il modello d'affari di UBS.

Dopo la recente decisione del Consiglio degli Stati, Keller-Sutter non ha contattato il CEO Sergio Ermotti e nemmeno lui si è fatto sentire. A novembre la ministra incontrerà invece il presidente del consiglio di amministrazione Colm Kelleher nell'ambito di un regolare scambio con i rappresentanti della piazza finanziaria. «Ora non è il momento di negoziare: il dossier è all'esame del parlamento», ha puntualizzato.