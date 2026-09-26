La prima e più sanguinosa strage della nostra storia

All'uomo era stato diagnosticato uno stato mentale compromesso, e risultava affetto da demenza: i nove raccoglitori rinvenuti dalla polizia cantonale nella sua abitazione, pieni di lettere e documenti nei quali aveva espresso chiaramente le proprie idee folli, testimoniano il suo stato mentale alterato, anche se, al momento del compimento della strage, Leibacher è stato riconosciuto capace di intendere e volere, potendosi parlare solo in misura minima di una scemata responsabilità penale.

Il fatto che il piano criminoso fosse stato accuratamente premeditato è stato provato da una attenta perizia psichiatrica basata anche sul fatto che l'uomo avesse scritto di suo pugno una lettera di commiato alla madre, oltre ad aver venduto la propria abitazione di Seelisberg e sistemato la propria situazione finanziaria; l'uomo percepiva all'epoca una rendita d'invalidità e non svolgeva alcuna attività lavorativa regolare. Il giorno prima dell'attacco, scrisse anche una lettera al direttore della scuola della figlia nella quale si definiva «perseguitato dal governo. Se alcune cose stanno andando fuori controllo è perché sono stanco di combattere contro quella supremazia. Sono costretto a combatterli con le loro stesse armi».