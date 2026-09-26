GRIGIONI
Scontro frontale sulla strada dello Julier, grave un motociclista
Il 63enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale di Coira. Illesa l'automobilista.
Polizia canton Grigioni
Fonte Ats
Scontro frontale sulla strada dello Julier, grave un motociclista
Il 63enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale di Coira. Illesa l'automobilista.
COIRA - Un motociclista di 63 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente della circolazione avvenuto ieri sulla strada dello Julier, nei Grigioni.
Secondo quanto reso noto oggi dalla Polizia cantonale, alle 14.45 un'automobilista di 41 anni viaggiava da Tiefencastel in direzione di Lantsch/Lenz. Nella zona di Stiert Grond, poco prima di Vazerol, per motivi ancora da chiarire ha invaso la corsia opposta.
L'auto si è quindi scontrata frontalmente con una motocicletta che procedeva in senso contrario. Il 63enne è caduto sulla carreggiata, riportando gravi ferite.
Dopo i primi soccorsi, il motociclista è stato trasportato con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale di Coira. La 41enne al volante dell'auto è invece rimasta illesa.
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