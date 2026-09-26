F-35, Bregy difende Amherd: «Sbagliato parlare di scandalo»

Il presidente del Centro riconosce tuttavia che il ritardo con cui Amherd informò i colleghi di governo sull'assenza di un prezzo fisso può essere considerato una colpa. A suo giudizio, però, il punto centrale resta la questione del prezzo: all'epoca, osserva, sia l'ambasciatore statunitense in Svizzera sia uno studio legale incaricato dell'esame avevano indicato l'esistenza di un prezzo fisso. «È giusto che un governo si fidi degli esperti, come dell'ambasciatore americano», afferma.

Bregy si oppone quindi alla richiesta di una CPI, sostenendo che avrebbe senso soltanto se potesse far emergere nuovi elementi. Dopo le spiegazioni di Pfister e il rapporto della Commissione della gestione, ritiene invece che la priorità sia attuare misure per migliorare le procedure. Una commissione d'inchiesta, a suo avviso, finirebbe soltanto per rallentare questo processo.