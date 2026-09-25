Spruzza la vicina, la insulta e scattano le botte: in tribunale finisce... una 82enne

I fatti, degni di una serie tv grottesca, sono raccontati dalla NZZ nella sua edizione di mercoledì. L'imputata è una psicoterapeuta pensionata e ottuagenaria che ha dovuto rispondere di ingiuria e vie di fatto.

I fatti risalgono a una sera d'agosto del 2024, nel giardino comune di una proprietà per piani sullo Zürichberg. Secondo l'accusa, l'anziana, svizzera e residente nello stabile da trent'anni, avrebbe rivolto delle parole pesanti alla vicina, originaria della Russia o dell'Ucraina e trasferitasi lì con la famiglia nel 2014.