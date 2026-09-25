Tragedia sul Pilatus, muore un turista di 18 anni
Il giovane ceco, inizialmente segnalato come disperso, è precipitato in un terreno ripido nella zona del Klimsenhorn.
STANS - Un turista di 18 anni è morto ieri in un incidente sul Pilatus. Faceva parte di un gruppo di giovani, ma al momento dell'incidente si era appartato, ha indicato questa sera la Polizia cantonale nidvaldese.
Il turista, originario della Repubblica Ceca, è precipitato su un terreno ripido, riportando ferite mortali. Ha potuto essere recuperato soltanto ormai privo di vita.
Il giovane era stato segnalato come disperso dal suo gruppo. Per la sua ricerca è stata allertata la Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA). Nel corso di un volo di perlustrazione, il corpo senza vita dello sventurato è stato localizzato nella zona del Klimsenhorn.
La dinamica esatta dell'incidente deve ancora essere chiarita dagli specialisti del Gruppo d'intervento alpino della Polizia cantonale in collaborazione con la Procura del canton Nidvaldo. Per assistere il gruppo di giovani è stato coinvolto il Care Team Nidvaldo/Engelberg.
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