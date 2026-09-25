Julianne Moore premiata con il Golden Icon Award al Film Festival di Zurigo
L'attrice premio Oscar, ospite d'onore, ha ricevuto il riconoscimento per la sua carriera.
ZURIGO - Julianne Moore è stata oggi l'ospite d'onore dello Zurich Film Festival (ZFF). Dopo aver sfilato sul tappeto verde, l'attrice americana di 65 anni ha ricevuto il premio d'onore Golden Icon Award.
Secondo gli organizzatori, Moore è stata premiata per la sua eccezionale carriera e per l'interpretazione in «The Debut». Il direttore dello ZFF Christian Jungen l'ha definita «un'attrice di carattere eccezionale del cinema americano, che si distingue per una straordinaria versatilità».
A Zurigo l'attrice premio Oscar è accompagnata dal regista Jesse Eisenberg, che l'ha diretta nella tragicommedia «The Debut».
In oltre trent'anni di carriera Moore ha recitato in più di sessanta film.
Sul tappeto verde, questa sera, hanno sfilato anche Martin McDonagh, Joe Locke e numerosi altri ospiti. Anche McDonagh, regista irlandese di 56 anni noto soprattutto per «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», è stato premiato dallo ZFF.
La 22esima edizione dello Zurich Film Festival proseguirà fino al 4 ottobre, con l'arrivo previsto di altre star di Hollywood.