Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO

Julianne Moore premiata con il Golden Icon Award al Film Festival di Zurigo

L'attrice premio Oscar, ospite d'onore, ha ricevuto il riconoscimento per la sua carriera.
Julianne Moore premiata con il Golden Icon Award al Film Festival di Zurigo
Imago
Fonte Ats
di Redazione
Julianne Moore premiata con il Golden Icon Award al Film Festival di Zurigo
L'attrice premio Oscar, ospite d'onore, ha ricevuto il riconoscimento per la sua carriera.

ZURIGO - Julianne Moore è stata oggi l'ospite d'onore dello Zurich Film Festival (ZFF). Dopo aver sfilato sul tappeto verde, l'attrice americana di 65 anni ha ricevuto il premio d'onore Golden Icon Award.

Secondo gli organizzatori, Moore è stata premiata per la sua eccezionale carriera e per l'interpretazione in «The Debut». Il direttore dello ZFF Christian Jungen l'ha definita «un'attrice di carattere eccezionale del cinema americano, che si distingue per una straordinaria versatilità».

A Zurigo l'attrice premio Oscar è accompagnata dal regista Jesse Eisenberg, che l'ha diretta nella tragicommedia «The Debut».

In oltre trent'anni di carriera Moore ha recitato in più di sessanta film.

Sul tappeto verde, questa sera, hanno sfilato anche Martin McDonagh, Joe Locke e numerosi altri ospiti. Anche McDonagh, regista irlandese di 56 anni noto soprattutto per «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», è stato premiato dallo ZFF.

La 22esima edizione dello Zurich Film Festival proseguirà fino al 4 ottobre, con l'arrivo previsto di altre star di Hollywood.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
golden icon awardjulianne mooresvizzerazurich film festival
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
1 gior
87
432

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
16 ore
23
67

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
2 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
14 ore

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
2 gior
54
121

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
2 gior
204

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
2 gior
43
106

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
1 gior
36
81

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
1 gior
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
13
90

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
1 gior
48
71

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
87

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
91

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
1 gior
137

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
23 ore
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
LIVE
VALLE VERZASCA
6 ore

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo
LIVE
NAZIONALE
7 ore
59
125

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
1 gior
34
67

Auto di lusso nel mirino dei ladri

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
LIVE
METEO
10 ore
2
49

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
1 gior
33

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
2 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
1 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
46

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
2 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
2 gior
20
37

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
11

Burrasca Ferrari

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
37

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
1 gior
3
32

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
16 ore
9
18

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
34
89

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
44

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
1 gior
13
32

Arrestato il primogenito del Senatùr

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
1 gior
12
47

«I Moretti erano intimidatori»

Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti
LIVE
ITALIA/REGNO UNITO
4 ore
4
21

Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
55

«Xhaka è stato un codardo»

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
9

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
1 gior
24
52

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
69

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
2 gior
6
9

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
27

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
LIVE
BIASCA
1 gior
2
15

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
3 gior
498

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
55

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
12
29

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
3 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto
LIVE
SPAGNA
9 ore
4

Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente
LIVE
LUGANO
2 gior
16
41

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Spruzza la vicina, la insulta e scattano le botte: in tribunale finisce... una 82enne
LIVE
ZURIGO
35 min

Spruzza la vicina, la insulta e scattano le botte: in tribunale finisce... una 82enne

Tragedia sul Pilatus, muore un turista di 18 anni
LIVE
SVIZZERA
4 ore

Tragedia sul Pilatus, muore un turista di 18 anni

Sfida dello strangolamento: 15enne rischia la vita
LIVE
ZURIGO
4 ore
3
26

Sfida dello strangolamento: 15enne rischia la vita

La solidarietà è un valore centrale per tutti gli svizzeri (o quasi)
LIVE
SVIZZERA
5 ore
5

La solidarietà è un valore centrale per tutti gli svizzeri (o quasi)

Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?
LIVE
SONDAGGIO TAMEDIA
6 ore

Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram
LIVE
GINEVRA
7 ore
1
25

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata
LIVE
FRIBURGO
7 ore
16

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata

334 milioni per la promozione dell'integrazione
LIVE
SVIZZERA
9 ore
10
31

334 milioni per la promozione dell'integrazione

Otto giovanissimi arrestati dopo due violente aggressioni
LIVE
ZURIGO
9 ore
9
17

Otto giovanissimi arrestati dopo due violente aggressioni

Estate rovente, produzione di gelati Migros ai massimi
LIVE
SVIZZERA
9 ore
3

Estate rovente, produzione di gelati Migros ai massimi