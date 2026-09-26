«Di questo passo i premi saranno insostenibili»
Grandine Svizzera: nel 2026 previsti risarcimenti fino a 170 milioni di franchi. Aebi: servono investimenti per adattarsi ai cambiamenti climatici.
ZURIGO - Se annate caratterizzate da caldo estremo e siccità dovessero diventare più frequenti, agricoltori e assicuratori svizzeri rischiano notevoli difficoltà finanziarie. A lanciare l'allarme è Adrian Aebi, direttore di Grandine Svizzera, in un'intervista alla «Neue Zürcher Zeitung».
Nel 2026 la cooperativa, che offre coperture assicurative per le colture agricole, prevede una «enorme perdita finanziaria» e dovrà versare al settore risarcimenti fino a 170 milioni di franchi. Secondo Aebi, un assicuratore può far fronte a singole annate sfavorevoli, ma «se in futuro un anno così dannoso dovesse verificarsi ogni tre anni, la situazione diventerà difficile».
Le perdite di raccolto, sostiene il direttore, resteranno in linea di principio assicurabili. Il problema è il costo: se i danni continueranno ad aumentare, i premi potrebbero raggiungere livelli difficilmente sostenibili per molte aziende. Già oggi gli agricoltori devono affrontare maggiori spese per irrigazione e manodopera, a fronte di rese inferiori. Nel 2026 colture seminate in primavera come barbabietole da zucchero, patate e mais hanno registrato in alcuni casi perdite di resa fino al 30%.
Aebi chiede quindi prezzi più elevati per i prodotti agricoli e maggiori investimenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tra le misure indicate figurano varietà più resistenti alla siccità, terreni di migliore qualità e sistemi di irrigazione più efficienti. Senza adeguamenti e maggiori ricavi, avverte, molte aziende potrebbero faticare a sostenere nel lungo periodo costi e rischi crescenti.
La Società Svizzera di Assicurazione contro la Grandine è tra le principali compagnie europee nel settore delle assicurazioni multirischio per l'agricoltura. Attraverso le sue filiali assicura colture anche in Francia, Italia e Liechtenstein.