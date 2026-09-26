«Di questo passo i premi saranno insostenibili»

Le perdite di raccolto, sostiene il direttore, resteranno in linea di principio assicurabili. Il problema è il costo: se i danni continueranno ad aumentare, i premi potrebbero raggiungere livelli difficilmente sostenibili per molte aziende. Già oggi gli agricoltori devono affrontare maggiori spese per irrigazione e manodopera, a fronte di rese inferiori. Nel 2026 colture seminate in primavera come barbabietole da zucchero, patate e mais hanno registrato in alcuni casi perdite di resa fino al 30%.

Aebi chiede quindi prezzi più elevati per i prodotti agricoli e maggiori investimenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tra le misure indicate figurano varietà più resistenti alla siccità, terreni di migliore qualità e sistemi di irrigazione più efficienti. Senza adeguamenti e maggiori ricavi, avverte, molte aziende potrebbero faticare a sostenere nel lungo periodo costi e rischi crescenti.