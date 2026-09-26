Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»

L'aggressione omofoba a San Pietroburgo

I due uomini vivono in Svizzera da cinque anni e mezzo. Sono fuggiti dalla Russia nell’aprile 2021, dopo che Ageev era stato aggredito a San Pietroburgo. «Mi ha colpito in faccia e insultato perché sono gay», racconta. L’uomo aveva riportato la frattura del naso e aveva denunciato l’aggressione, senza che venisse aperta un’indagine.