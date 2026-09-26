Benzina alle stelle, ma la Svizzera frena sulla svolta elettrica

Tra le ragioni, lo specialista cita condizioni quadro che definisce contraddittorie. Molte persone vivono in affitto o in proprietà per piani, ma non hanno diritto a una possibilità di ricarica; anche nei parcheggi pubblici manca l'infrastruttura. Inoltre i cantoni applicano incentivi diversi riguardo alle imposte sui veicoli a motore. In alcuni luoghi un SUV elettrico di fascia media costa fino a 1000 franchi in più all'anno di imposte rispetto a un'auto a benzina comparabile. «Questo non può essere», chiosa.

Secondo l'intervistato comunque recentemente la mobilità elettrica ha preso velocità. Nell'anno in corso un quarto delle nuove immatricolazioni è costituito da auto puramente elettriche; in agosto erano il 30% e in settembre ancora qualcosa di più. Anche gli alti prezzi dei carburanti contribuiscono a una domanda aggiuntiva, sostiene l'importatore dei marchi Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e Cupra. Per quanto riguarda la crescente concorrenza cinese, il dirigente ritiene che i produttori europei siano ancora ben posizionati: stando a un sondaggio l'84% degli svizzeri preferisce case automobilistiche tedesche anche per le auto elettriche.