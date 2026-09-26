La Pgi Lugano festeggia gli 80 anni a Villa Negroni
L’assemblea annuale si è trasformata in un’occasione per valorizzare storia, cultura e futuro della presenza italiana nei Grigioni.
L’assemblea annuale si è trasformata in un’occasione per valorizzare storia, cultura e futuro della presenza italiana nei Grigioni.
LUGANO - L’Assemblea dei delegati della Pro Grigioni italiano (Pgi) si è tenuta quest’anno a Lugano, presso il Centro Studi Villa Negroni, in occasione degli 80 anni della Pgi Lugano.
Ad aprire i lavori è stato il presidente della sezione luganese, Matteo Airaghi, che ha ringraziato la Pgi per aver accolto la richiesta di tenere proprio a Lugano l’Assemblea dei delegati, permettendo così di celebrare insieme questo importante anniversario. È seguito l’intervento del Consigliere di Stato dr. Jon Domenic Parolini che, in vista della conclusione del suo mandato, ha ripercorso e ringraziato per gli anni di collaborazione con la Pgi. Il Sodalizio ha ricambiato il ringraziamento per il sostegno e la collaborazione dimostrati nel corso degli anni, consegnandogli un piccolo omaggio.
L’assemblea si è aperta anche con un momento di raccoglimento in memoria del socio onorario Massimo Lardi, scomparso nel corso dell’estate. Già presidente della Pgi, redattore dei Quaderni grigionitaliani, insegnante e scrittore, Lardi è stato per molti anni una figura di riferimento per la cultura grigionitaliana.
Nella sua relazione annuale, il presidente Franco Milani ha ripercorso le principali attività che hanno impegnato il Sodalizio nell’ultimo anno, soffermandosi sugli interventi di politica linguistica a livello cantonale e nazionale, sulle iniziative intraprese a tutela e promozione dell’italiano e sul progetto di ricerca «L’italiano nei Grigioni: una ricerca per il futuro». Tra i temi affrontati anche la situazione delle scuole bilingui, per le quali la Pgi sta portando avanti, insieme alla Deputazione grigionitaliana, un’azione volta a rafforzare il sostegno cantonale.
Un momento particolare della giornata è stato dedicato al premio «Fatti di parole» 2026, conferito ad Alessandro Tini. In occasione della consegna del riconoscimento, il premiato ha rivolto un discorso all’Assemblea, disponibile in allegato.A scandire alcuni momenti della giornata sono state le esibizioni del cantante lirico Giovanni Scalmana, che ha interpretato Canta Ticino, l’Inno dei Grigioni e il Salmo svizzero, accompagnato nel canto dal pubblico presente.
La Pgi ringrazia tutte le delegate e tutti i delegati, le autorità, gli ospiti e le persone presenti per la partecipazione, invitando a leggere in allegato la relazione del presidente Franco Milani e il discorso di Alessandro Tini.