La Pgi Lugano festeggia gli 80 anni a Villa Negroni

L’assemblea si è aperta anche con un momento di raccoglimento in memoria del socio onorario Massimo Lardi, scomparso nel corso dell’estate. Già presidente della Pgi, redattore dei Quaderni grigionitaliani, insegnante e scrittore, Lardi è stato per molti anni una figura di riferimento per la cultura grigionitaliana.

Nella sua relazione annuale, il presidente Franco Milani ha ripercorso le principali attività che hanno impegnato il Sodalizio nell’ultimo anno, soffermandosi sugli interventi di politica linguistica a livello cantonale e nazionale, sulle iniziative intraprese a tutela e promozione dell’italiano e sul progetto di ricerca «L’italiano nei Grigioni: una ricerca per il futuro». Tra i temi affrontati anche la situazione delle scuole bilingui, per le quali la Pgi sta portando avanti, insieme alla Deputazione grigionitaliana, un’azione volta a rafforzare il sostegno cantonale.