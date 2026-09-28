«Basta sfruttare i neolaureati ticinesi!»: arriva la petizione

«Almeno il 75% del salario minimo cantonale per chi ha un Bachelor, almeno il 90% per chi ha il Master»

Proprio per questo il SISA, non accontentandosi di evidenziare questa contraddizione, avanza una proposta volta a rendere il cantone più attrattivo e ad arginare la fuga dei cervelli. «Chiediamo una modifica normativa che ancori l'indennità di stage post-laurea al salario minimo cantonale: almeno il 75% per chi ha un Bachelor, almeno il 90% per chi ha un Master. Chiediamo che agli stage siano garantite le stesse tutele di base in materia di malattia, infortunio e ferie di cui gode qualsiasi altra lavoratrice o lavoratore. E chiediamo il rafforzamento dell’Ufficio dell'ispettorato del lavoro, affinché possa controllare e sanzionare senza sconti chi calpesta queste regole».