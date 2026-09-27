Fisioterapia in crescita, Physioswiss Ticino: «Una moratoria da sola non basta»

Secondo l'associazione, una moratoria sulle nuove autorizzazioni non impedirebbe alle strutture già esistenti di assumere fisioterapisti dipendenti e potrebbe favorire la concentrazione del mercato. Lo stesso vale per i nuovi diplomati. Lo studio segnala infatti il peso della formazione: oltre ai 32 posti della SUPSI, Campus LUDES offre ogni anno in Ticino 120 posti per un bachelor in italiano e altrettanti in francese, con titolo rilasciato da un'università estera e successivamente riconosciuto in Svizzera.

La SUPSI ha inoltre rilevato alcune criticità, tra cui professionisti attivi che non risultano iscritti al registro nazionale delle professioni sanitarie, offerte che affiancano fitness e palestra a prestazioni rimborsate dalle casse malati e modelli commerciali che presentano la fisioterapia come investimento ad alta redditività.