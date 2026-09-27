Ottobre con Millestrade per scoprire le professioni

Ad aprire il mese sarà uno degli appuntamenti principali: sabato 3 ottobre, in occasione dei TicinoSkills 2026, il Centro di formazione di Gordola aprirà le porte a giovani, famiglie e pubblico. Dalle 9 alle 16 sarà possibile entrare nei laboratori e scoprire le professioni dei settori dell’edilizia, dell’artigianato e della tecnica. Il pubblico potrà inoltre assistere ai campionati regionali delle professioni TicinoSkills e osservare apprendiste e apprendisti mettere alla prova le competenze acquisite durante la formazione.

La giornata coinciderà con i festeggiamenti per i 50 anni del Centro di formazione SSIC, inaugurato nel 1976. Per l’anniversario è previsto un programma aperto al pubblico, con pranzo offerto. Alle 15 si terrà la premiazione dei TicinoSkills 2026.