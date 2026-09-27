Ottobre con Millestrade per scoprire le professioni
Dalle visite ai laboratori ai campionati delle professioni, ottobre si trasforma in un mese di orientamento pratico e incontri con esperti del settore.
BELLINZONA - Porte aperte, stage, giornate di orientamento e workshop: ottobre propone numerose occasioni per conoscere da vicino il mondo della formazione professionale. Gli appuntamenti sono raccolti da Millestrade, la piattaforma del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), coordinata dalla Divisione della formazione professionale (DFP) insieme all’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP) e alla Città dei mestieri della Svizzera italiana.
Il calendario, rivolto in particolare a giovani e famiglie, permette di incontrare chi già opera nel mondo del lavoro e di sperimentare attività e contesti professionali diversi.
Ad aprire il mese sarà uno degli appuntamenti principali: sabato 3 ottobre, in occasione dei TicinoSkills 2026, il Centro di formazione di Gordola aprirà le porte a giovani, famiglie e pubblico. Dalle 9 alle 16 sarà possibile entrare nei laboratori e scoprire le professioni dei settori dell’edilizia, dell’artigianato e della tecnica. Il pubblico potrà inoltre assistere ai campionati regionali delle professioni TicinoSkills e osservare apprendiste e apprendisti mettere alla prova le competenze acquisite durante la formazione.
La giornata coinciderà con i festeggiamenti per i 50 anni del Centro di formazione SSIC, inaugurato nel 1976. Per l’anniversario è previsto un programma aperto al pubblico, con pranzo offerto. Alle 15 si terrà la premiazione dei TicinoSkills 2026.
Gli appuntamenti proseguiranno il 10 ottobre con la possibilità di visitare il centro di formazione login presso le Officine FFS di Bellinzona. Il 17 ottobre sarà invece Schindler Formazione Professionale ad aprire le porte del proprio centro di Locarno.
Sempre il 17 ottobre, Carrosserie Suisse proporrà «Una giornata da carrozziere», un’esperienza per avvicinarsi concretamente alle professioni della carrozzeria. L’iniziativa sarà ripetuta sabato 14 novembre e sabato 12 dicembre. Il 24 ottobre, a Lodrino, sarà invece la volta di RUAG, dove si potranno conoscere diversi apprendistati nei settori della tecnica, della meccanica, dell’automazione e della logistica.
Non mancheranno gli stage. AGIE Charmilles a Losone proporrà appuntamenti dedicati alla polimeccanica dal 6 all’8 ottobre, alla progettazione meccanica l’8 e il 9 ottobre e all’elettronica il 28 e 29 ottobre. Il 20 e 21 ottobre il Centro di formazione professionale Schindler di Locarno organizzerà inoltre uno stage dedicato alle professioni di elettronica/o AFC e operatrice/tore in automazione AFC.
Anche la RSI proporrà durante il mese diverse possibilità per esplorare il mondo dei media. Le Giornate di orientamento del 9 e 30 ottobre consentiranno di visitare gli studi, conoscere le professioni presenti nell’azienda e incontrare apprendiste e apprendisti.
Con «Esplora il tuo futuro», il 16 ottobre le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 20 anni potranno scoprire come nasce una promo, mentre il 21 ottobre potranno trascorrere una giornata sul set del quiz televisivo «Blackout». Dal 28 ottobre prenderà inoltre il via «Voi da Noi», con un workshop pratico dedicato alla realizzazione di una video candidatura.
Il 21 ottobre sono in programma altre due occasioni di orientamento: a Locarno UBS presenterà il proprio apprendistato di commercio, mentre a Bellinzona si terrà un pomeriggio con la Polizia cantonale destinato alle ragazze e ai ragazzi di terza e quarta media. Il 28 ottobre, a Manno, UBS proporrà infine un incontro dedicato all’apprendistato in informatica.
Il calendario di Millestrade è in continuo aggiornamento. Tutti gli appuntamenti, i dettagli e le modalità d’iscrizione sono disponibili sul portale www.ti.ch/millestrade. Per ricevere segnalazioni sugli eventi, informazioni e consigli sulle scelte scolastiche e professionali è inoltre possibile iscriversi a «Genitori informati», la newsletter dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale.