Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero
Un copilota di Air India non ha potuto entrare in servizio sul volo in programma da Zurigo a Delhi. La compagnia aerea lo ha sospeso.
SVIZZERA - Un copilota di Air India è stato fermato all'aeroporto di Zurigo poco prima di un volo diretto a Delhi dopo essere risultato positivo a un test alcolemico. L'episodio, stando a quanto riferisce "News 18", risale al 6 settembre e ha provocato il rinvio del volo AI 151, decollato verso l'India soltanto il giorno successivo.
Secondo Air India, le autorità aeroportuali sospettavano che il copilota potesse aver consumato alcol prima di entrare in servizio. Un primo controllo ha dato esito positivo, mentre il risultato di un secondo esame medico non è ancora disponibile, ha comunicato la compagnia.
Il copilota non ha quindi potuto prendere parte al volo ed è successivamente rientrato in India come passeggero. In attesa del rapporto medico definitivo, resta sospeso dal servizio.
Air India ha ribadito che per gli equipaggi di cabina e di cockpit vigono rigide norme di sicurezza e conformità. Qualora venisse accertata una violazione delle direttive interne o delle disposizioni delle autorità, potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari. La compagnia ha inoltre ricordato agli equipaggi l'obbligo di rispettare gli standard professionali e le procedure di sicurezza.
Il caso arriva poche settimane dopo un altro episodio che ha coinvolto Air India: la compagnia aveva comunicato il licenziamento di un pilota risultato due volte positivo alla marijuana su una tratta da Phuket a Delhi. L'episodio era stato collegato a un'improvvisa perdita di quota durante la quale erano rimasti feriti diversi passeggeri e membri dell'equipaggio.
Air India aveva quindi disposto nuovi test antidroga obbligatori per i piloti e ulteriori misure di sensibilizzazione.