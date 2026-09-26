Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero

Il caso arriva poche settimane dopo un altro episodio che ha coinvolto Air India: la compagnia aveva comunicato il licenziamento di un pilota risultato due volte positivo alla marijuana su una tratta da Phuket a Delhi. L'episodio era stato collegato a un'improvvisa perdita di quota durante la quale erano rimasti feriti diversi passeggeri e membri dell'equipaggio.

Air India aveva quindi disposto nuovi test antidroga obbligatori per i piloti e ulteriori misure di sensibilizzazione.