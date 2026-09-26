Premi casse malati in crescita: «Il peso sulle famiglie svizzere resta stabile»

Un primo fattore è che molti sono passati a modelli con scelta limitata del medico e franchigie più alte, riducendo così i pagamenti. Per la famiglia mediana elvetica i premi lordi sono aumentati solo dell'11% tra il 2016 e il 2023, pari a 750 franchi in più all'anno. In secondo luogo, anche il reddito lordo mediano è cresciuto, da 88'875 franchi nel 2016 a 95'760 franchi nel 2023: l'incremento di 6885 franchi ha coperto ampiamente l'incremento dei premi di 750 franchi. Terzo, lo stato ha assorbito una parte dell'aumento: i sussidi federali e cantonali sono saliti di circa 440 franchi per la famiglia mediana; oltre la metà della crescita dei premi è quindi andato a carico di Confederazione e cantoni.