In migliaia in piazza per i diritti dei migranti

La manifestazione è stata indetta da Solidarité sans frontières, associazione con sede a Berna che si batte per l'asilo e i migranti, insieme a circa un centinaio di altre organizzazioni, sindacati e gruppi della società civile. All'insegna del motto "Tra noi nessun confine", il corteo ha attraversato il centro città raggiungendo Piazza federale: i partecipanti hanno scandito slogan come "Viva la solidarietà senza frontiere", ha constatato un reporter dell'agenzia Keystone-Ats.

In un comunicato stampa di Solidarité sans frontières si parla di profondi cambiamenti in arrivo nella politica migratoria. Vengono criticati, tra l'altro, la strategia asilo 2027, l'iniziativa per la protezione delle frontiere dell'UDC e la riforma del sistema europeo comune di asilo.