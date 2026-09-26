SSP contro l’aumento dell'IVA per la 13esima AVS: «Imposta antisociale»

La decisione è stata presa oggi con 22 voti contro 6 dall'assemblea dei delegati riuniti a Zurigo, riferisce un comunicato odierno. Secondo SSP non vi è alcuna giustificazione per un finanziamento aggiuntivo a breve termine, poiché l'AVS gode di ottima salute: utili di 5,6 miliardi nel 2024 e 4,4 miliardi nel 2025, oltre 10 miliardi in due anni, superiori a quanto renderebbe l'incremento dell'IVA in sei anni (1,5 miliardi all'anno), e un patrimonio record di 60,4 miliardi, pari al 113% delle spese annuali.