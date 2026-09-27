BELLINZONA
La Fortezza si sgretola
I cittadini di Bellinzona hanno bocciato il progetto da 19,1 milioni di franchi per la valorizzazione del Patrimonio UNESCO
Ti-Press
La Fortezza si sgretola
I cittadini di Bellinzona hanno bocciato il progetto da 19,1 milioni di franchi per la valorizzazione del Patrimonio UNESCO
BELLINZONA - I cittadini di Bellinzona hanno detto "no" alla Fortezza. Il progetto di valorizzazione del Patrimonio UNESCO della capitale è stato bocciato con il 53,93% dei contrari. La partecipazione alle urne è stata del 47,51%, con un totale di 13'315 votanti.
Il progetto Fortezza, da 19,1 milioni di franchi, era sostenuto dal Municipio e dal comitato civico "Facciamoci Belli", composto da un ampio fronte di figure legate a commercio, ristorazione, settore alberghiero, cultura, imprenditoria, sport e informazione.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO