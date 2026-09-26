La Svizzera vince (e convince) a Skopje
Nel loro primo impegno dopo il Mondiale i rossocrociati hanno battuto la Macedonia del Nord con il punteggio di 3-0
I ragazzi di Yakin torneranno in campo martedì in Scozia
Nel loro primo impegno dopo il Mondiale i rossocrociati hanno battuto la Macedonia del Nord con il punteggio di 3-0
I ragazzi di Yakin torneranno in campo martedì in Scozia
SKOPJE - Dopo i turbolenti giorni segnati dai casi Xhaka ed Embolo, la Svizzera ha finalmente potuto concentrarsi sul campo, affrontando la Macedonia del Nord in Nations League. E gli elvetici, nonostante le due pesanti assenze, hanno cominciato bene il loro cammino, imponendosi 3-0 a Skopje.
Alla luce del forfait di Embolo, in attacco Murat Yakin ha deciso di schierare Amdouni e non il sin qui devastante Boteli. Una scelta che ha dato ragione al nostro allenatore.
Più pimpanti sin dalle prime battute, gli elvetici hanno sbloccato la contesa al 22' con Freuler, abile a farsi trovare pronto dopo una sponda di testa di Amdouni. Il raddoppio è arrivato al 41', quando il già citato attaccante del Burnley ha segnato una sorta di rigore in movimento dopo un gran pallone messo in mezzo da Athekame.
L'asse Athekame-Amdouni è rimasto caldo anche nella ripresa, colpendo nuovamente al 74': Amdouni ha raccolto un assist del compagno e ha chiuso definitivamente la contesa. Una partita dominata dall'inizio alla fine da una Svizzera che non ha dunque pagato la pesante assenza del suo capitano.
In programma stasera c'era anche un succulento Inghilterra-Spagna, con i campioni del mondo in carica che si sono imposti 3-2 a Wembley. Al gol iniziale di Lamine Yamal, i padroni di casa hanno replicato con Gordon e Kane (che poi ha sbagliato un rigore). Gli iberici non si sono però dati per vinti, capovolgendo a loro volta la contesa con Baena e Oyarzabal.
MACEDONIA DEL NORD - SVIZZERA 0-3 (0-2)
Reti: 22' Freuler 0-1; 41' Athekame 0-2; 74' Amdouni 0-3.
Svizzera: Kobel; Athekame, Akanji, Elvedi, Rodriguez (63' Britschgi); Freuler, Rieder (75' Sanches); Ndoye (75' Aebischer), Jashari, Manzambi (63' Sow); Amdouni (86' Boteli).