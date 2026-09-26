La Svizzera vince (e convince) a Skopje

Più pimpanti sin dalle prime battute, gli elvetici hanno sbloccato la contesa al 22' con Freuler, abile a farsi trovare pronto dopo una sponda di testa di Amdouni. Il raddoppio è arrivato al 41', quando il già citato attaccante del Burnley ha segnato una sorta di rigore in movimento dopo un gran pallone messo in mezzo da Athekame.

L'asse Athekame-Amdouni è rimasto caldo anche nella ripresa, colpendo nuovamente al 74': Amdouni ha raccolto un assist del compagno e ha chiuso definitivamente la contesa. Una partita dominata dall'inizio alla fine da una Svizzera che non ha dunque pagato la pesante assenza del suo capitano.