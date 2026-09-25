QUALIFICAZIONI EURO U21
Lugano applaude gli svizzerini
Successo facile per i rossocrociati in un match valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria
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Lugano applaude gli svizzerini
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Lugano applaude gli svizzerini
Successo facile per i rossocrociati in un match valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria
Lussemburgo regolato senza problemi.
Lugano applaude gli svizzerini
Successo facile per i rossocrociati in un match valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria
Lussemburgo regolato senza problemi.
LUGANO - In campo all’AIL Arena, la Svizzera U21 ha fatto un nuovo piccolo passo verso l’Europeo di categoria. Lo ha fatto maltrattando 5-0 quel Lussemburgo che lo scorso novembre l’aveva sorprendentemente sgambettata.
La truppa di Alex Frei ha messo in ghiaccio il risultato in poco più di un quarto d’ora grazie alla doppietta di Chipperfield. Con Vogt, prima dell’intervallo, e Bajrami, doppietta all'82' e al 90', ha poi chiuso i conti, garantendosi tre punti fondamentali per raggiungere la Francia (che ha però giocato una partita in meno) in vetta al girone.
I giovani rossocrociati torneranno in campo martedì pomeriggio a Reykjavík contro l'Islanda.
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