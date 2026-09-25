Lugano applaude gli svizzerini

La truppa di Alex Frei ha messo in ghiaccio il risultato in poco più di un quarto d’ora grazie alla doppietta di Chipperfield. Con Vogt, prima dell’intervallo, e Bajrami, doppietta all'82' e al 90', ha poi chiuso i conti, garantendosi tre punti fondamentali per raggiungere la Francia (che ha però giocato una partita in meno) in vetta al girone.

I giovani rossocrociati torneranno in campo martedì pomeriggio a Reykjavík contro l'Islanda.