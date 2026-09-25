Financial fairplay ignorato, il Manchester City rischia di affondare

Un portavoce del Manchester City ha sottolineato che «il procedimento della Premier League è ancora in corso, devono essere completati ancora alcuni passaggi importanti e vige una stretta riservatezza». Già nel 2023 il club aveva dichiarato di essere sorpreso dalle accuse e aveva ribadito di aver rispettato le regole procedurali.

Le contestazioni della Premier League riguardano il periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Il caso era emerso dopo la pubblicazione, nel novembre 2018, di documenti finanziari del club da parte di «Der Spiegel».