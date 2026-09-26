Athekame si prende la Nazionale

GINEVRA - Lasciare il Milan per giocare con maggiore continuità. Zachary Athekame, 21enne ginevrino con un passato anche al Servette, allo Young Boys e allo Xamax, la scorsa estate ha scelto il Lione dopo 27 presenze in Serie A. «Volevo assolutamente raggiungere un club dove sarei stato in campo ogni fine settimana», ha raccontato.