Athekame si prende la Nazionale
Denis Zakaria, Johan Manzambi e ora Winsley Boteli e Zachary Athekame: Ginevra è fortemente rappresentata nella squadra svizzera.
GINEVRA - Lasciare il Milan per giocare con maggiore continuità. Zachary Athekame, 21enne ginevrino con un passato anche al Servette, allo Young Boys e allo Xamax, la scorsa estate ha scelto il Lione dopo 27 presenze in Serie A. «Volevo assolutamente raggiungere un club dove sarei stato in campo ogni fine settimana», ha raccontato.
Il trasferimento in Francia sembra avergli dato nuovo slancio. Nelle prime cinque partite di Ligue 1 ha segnato due gol e fornito due assist. «Ho passato un bel periodo a Milano, ma qui posso realizzarmi pienamente», spiega il terzino, che dice di trovarsi a suo agio con il gioco più fisico e offensivo proposto da Paulo Fonseca.
Le prestazioni con il Lione gli hanno aperto le porte della Nazionale maggiore. Nel raduno della Svizzera a Belek, Athekame ha ritrovato Johan Manzambi, che definisce il suo «migliore amico». «Ci conosciamo tra giovani giocatori da molto tempo, l'atmosfera è fantastica».
Athekame amplia inoltre la rappresentanza ginevrina nella Nazionale, insieme a giocatori come Denis Zakaria e Winsley Boteli. «Neanch'io so cosa stia succedendo in questa città!», scherza. «Siamo semplicemente fieri di essere ginevrini».
Dopo il ritiro di Silvan Widmer, resta aperta la corsa per il ruolo di terzino destro. Tra i concorrenti di Athekame c'è anche il nuovo arrivato Sascha Britschgi. «Ci stimoliamo a ogni allenamento e diamo tutto per mostrare le nostre qualità», afferma il ginevrino.