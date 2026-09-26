L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva
Le sue condizioni vengono descritte come delicate a causa di un versamento pleurico al polmone destro.
Le sue condizioni vengono descritte come delicate a causa di un versamento pleurico al polmone destro.
LLAVALLOL - Pablo Daniel Osvaldo è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale pubblico di Llavallol, in Argentina, dopo un intervento chirurgico d’urgenza per un versamento pleurico.
L’ex calciatore della nazionale italiana e, fra le altre, di Juve, Roma e Inter - trovato nella sua abitazione di Banfield dalla sorella - è stato operato nella notte tra giovedì e venerdì dopo che i medici avevano riscontrato un versamento pleurico al polmone destro. Le sue condizioni vengono descritte come delicate e con prognosi riservata. Al momento non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale.
Secondo quanto ha raccontato il giornalista Pepe Ochoa il 40enne si sentiva molto male da diversi giorni e il peggioramento delle sue condizioni sarebbe da attribuire dall’uso di droghe.