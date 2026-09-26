L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva

L’ex calciatore della nazionale italiana e, fra le altre, di Juve, Roma e Inter - trovato nella sua abitazione di Banfield dalla sorella - è stato operato nella notte tra giovedì e venerdì dopo che i medici avevano riscontrato un versamento pleurico al polmone destro. Le sue condizioni vengono descritte come delicate e con prognosi riservata. Al momento non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale.

Secondo quanto ha raccontato il giornalista Pepe Ochoa il 40enne si sentiva molto male da diversi giorni e il peggioramento delle sue condizioni sarebbe da attribuire dall’uso di droghe.