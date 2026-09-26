«Sarà difficile non piangere»

Il 39enne, otto volte Pallone d'Oro, aveva annunciato alla fine di agosto il ritiro dalla nazionale, ma Scaloni lo ha convocato per consentirgli di congedarsi davanti al pubblico argentino. Il selezionatore ha spiegato di aver fatto «tutto il possibile» affinché Messi potesse disputare questa partita, aggiungendo di non sapere se in futuro sarà ancora alla guida della squadra.