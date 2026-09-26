«Sarà difficile non piangere»
Leo Messi darà l’addio alla nazionale argentina il 6 ottobre contro il Benin. Il CT Scaloni si aspetta una giornata ricca di emozioni.
BUENOS AIRES - Lionel Messi si prepara a salutare la nazionale argentina. L'ultima partita del capitano dell'Albiceleste è prevista il 6 ottobre a Buenos Aires, in amichevole contro il Benin. «Sarà difficile non piangere quel giorno, è un privilegio poter essere lì», ha dichiarato giovedì il commissario tecnico Lionel Scaloni.
Il 39enne, otto volte Pallone d'Oro, aveva annunciato alla fine di agosto il ritiro dalla nazionale, ma Scaloni lo ha convocato per consentirgli di congedarsi davanti al pubblico argentino. Il selezionatore ha spiegato di aver fatto «tutto il possibile» affinché Messi potesse disputare questa partita, aggiungendo di non sapere se in futuro sarà ancora alla guida della squadra.
Scaloni si è espresso anche sulla corsa al Pallone d'Oro del 26 ottobre, sostenendo che l'attaccante dell'Inter Miami meriterebbe un nuovo riconoscimento. Messi ha segnato all'inizio di settembre il suo 100esimo gol con il club della Florida.
L'Argentina, finalista del Mondiale nordamericano di quest'estate, si sta preparando a Ezeiza per tre amichevoli: contro la Bolivia mercoledì prossimo a Córdoba, contro il Burkina Faso il 3 ottobre allo stadio Monumental e infine contro il Benin tre giorni più tardi.
Resta intanto aperta la questione del futuro di Scaloni, il cui contratto scade il 31 dicembre. «Per quanto mi riguarda, non c'è nulla di nuovo», ha affermato il tecnico, precisando di non avere ancora discusso della situazione con il presidente della Federazione argentina Claudio Tapia.