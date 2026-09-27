Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

I rapinatori avevano minacciato le dipendenti con l’arma e, utilizzando dei martelli, avevano infranto gli espositori in vetro. In pochi minuti erano riusciti a impossessarsi di numerosi monili in oro, per un valore complessivo stimato in circa 90'000 euro, prima di fuggire.

il compro oro del Mendrisiotto

Stando a quanto riporta La Provincia, gran parte di questi sono stati portati in un compro oro del Mendrisiotto dove sono stati venduti. Ma diversi gioielli sono stati invece tenuti dai rapinatori.