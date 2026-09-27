Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Le urne hanno parlato proprio alla vigilia dell'inizio dei dibattiti sui bilaterali. Un esito diverso ─ che, sottolinea Farinelli, era «assolutamente irrealistico» ─ avrebbe «complicato il quadro perché ci avrebbe messo in una situazione in cui in molti scenari saremmo stati vincolati da un concetto molto rigido e poco utile a salvaguardare gli interessi del paese». Detto questo, ogni suspense, abbiamo già citato i sondaggi, si era dissipata prima ancora della chiusura dei seggi. «Quasi quasi neanche gli elettori dell'UDC hanno sostenuto questa iniziativa. L'UDC a livello federale è al 30%. Quindi se l'iniziativa è arrivata a malapena sopra il 30% significa che nemmeno l'elettorato stesso del partito ha ritenuto questa iniziativa utile al Paese».