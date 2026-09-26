Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

L'incidente è avvenuto poco dopo l'1.15 sulla strada della Rochette. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 22enne stava viaggiando in direzione di Gletterens quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. L'auto è finita dapprima a bordo di un campo sul lato destro della carreggiata, ha poi attraversato la strada e ha terminato la sua corsa contro un albero sul lato opposto.