Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
Il veicolo è stato sequestrato per permettere accertamenti sulla dinamica dello schianto.
Il veicolo è stato sequestrato per permettere accertamenti sulla dinamica dello schianto.
ST-AUBIN - Un tragico incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a St-Aubin (FR). Un giovane di 22 anni ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua auto.
L'incidente è avvenuto poco dopo l'1.15 sulla strada della Rochette. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 22enne stava viaggiando in direzione di Gletterens quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. L'auto è finita dapprima a bordo di un campo sul lato destro della carreggiata, ha poi attraversato la strada e ha terminato la sua corsa contro un albero sul lato opposto.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza e la REGA. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è deceduto poco dopo.
Il veicolo incidentato è stato recuperato da un carro attrezzi e sequestrato su disposizione del Ministero pubblico, nell'ambito dell'indagine.
Le autorità stanno ora effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.
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