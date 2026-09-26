Certificati Covid falsi: ecco perché le indagini procedono a rilento

BERNA - La pandemia è finita da tempo, ma la giustizia svizzera continua a occuparsi dei casi legati alla falsificazione dei certificati Covid. Tra questi c’è anche quello di Granit Xhaka: la Procura di Lucerna sta indagando sul capitano della Nazionale, che ha ammesso di aver acquistato un certificato di vaccinazione falso. Venerdì è inoltre emerso che anche Breel Embolo è stato condannato per la falsificazione di certificati di test. Secondo CH Media, il suo caso è però ormai concluso.