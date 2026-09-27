Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
Il privé sorgerà a una trentina di metri dalla chiesa di Carmignano, nel Padovano. Don Giacon: «Dubito che mi chiederanno la benedizione»
PADOVA - CARMIGNANO - Un club per scambisti a una trentina di metri dalla chiesa del paese. Succede a Carmignano, piccola frazione del comune di Sant'Urbano, in provincia di Padova, dove verrà inaugurato un privé negli spazi di un ex pub.
Il locale, presentato come «il più esclusivo di Padova», si trova davanti alla chiesa. «Non facciamo niente di brutto», ha dichiarato al Mattino di Padova Federico Vecchies, vicepresidente dell'associazione che lo gestisce. «Qui ognuno entra liberamente e fa quel che si sente di fare senza costrizioni e nel pieno rispetto delle regole».
La scelta della sede non entusiasma don Cristiano Giacon, parroco di Sant'Urbano: «Non è propriamente il massimo mettere un locale per scambisti davanti a una chiesa». Il sacerdote osserva che nei giorni scorsi non sono mancate le battute e si dice dispiaciuto per la vicinanza tra due simboli che, a suo giudizio, rappresentano stili di vita opposti. Poi ironizza: «Dubito che mi verrà chiesta la benedizione del locale».
Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Dionisio Fiocco, ricordando un'altra presenza nelle immediate vicinanze: «Se è per quello, davanti stiamo costruendo anche la nuova caserma dei carabinieri».