Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

La scelta della sede non entusiasma don Cristiano Giacon, parroco di Sant'Urbano: «Non è propriamente il massimo mettere un locale per scambisti davanti a una chiesa». Il sacerdote osserva che nei giorni scorsi non sono mancate le battute e si dice dispiaciuto per la vicinanza tra due simboli che, a suo giudizio, rappresentano stili di vita opposti. Poi ironizza: «Dubito che mi verrà chiesta la benedizione del locale».

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Dionisio Fiocco, ricordando un'altra presenza nelle immediate vicinanze: «Se è per quello, davanti stiamo costruendo anche la nuova caserma dei carabinieri».