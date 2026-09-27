Bessent: «Le pressioni economiche sull'Iran stanno dando risultati»
Il segretario al Tesoro USA cita le restrizioni sui voli e sulle transazioni finanziarie con Teheran.
WASHINGTON - Le pressioni economiche esercitate dagli Stati Uniti sull'Iran «stanno dando risultati». Lo ha affermato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, citando in particolare le restrizioni sui voli e sulle transazioni finanziarie con Teheran.
In un messaggio pubblicato su X, Bessent ha spiegato che, dopo il lancio dell'operazione «Economic Outcast», il Tesoro statunitense ha adottato «misure finanziarie mirate contro banche e fornitori di servizi per l'aviazione». Squadre americane, ha aggiunto, sono state inviate in diversi Paesi per sollecitare iniziative contro il governo iraniano.
Secondo Bessent, Turchia e Oman hanno annunciato la cessazione dei voli di Mahan Air verso i rispettivi Paesi, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti i voli delle compagnie aeree iraniane. Il segretario sostiene inoltre che le principali banche commerciali emiratine e turche abbiano smesso di effettuare transazioni con l'Iran.
Bessent ha infine citato il calo del rial ai minimi storici come segnale del peso economico del conflitto. Ha ringraziato i governi di Regno Unito, Turchia, Oman ed Emirati Arabi Uniti, affermando che Washington continuerà a collaborare con questi Paesi per contrastare quella che ha definito l'«agenda terroristica» di Teheran.