Bessent: «Le pressioni economiche sull'Iran stanno dando risultati»

Secondo Bessent, Turchia e Oman hanno annunciato la cessazione dei voli di Mahan Air verso i rispettivi Paesi, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti i voli delle compagnie aeree iraniane. Il segretario sostiene inoltre che le principali banche commerciali emiratine e turche abbiano smesso di effettuare transazioni con l'Iran.

Bessent ha infine citato il calo del rial ai minimi storici come segnale del peso economico del conflitto. Ha ringraziato i governi di Regno Unito, Turchia, Oman ed Emirati Arabi Uniti, affermando che Washington continuerà a collaborare con questi Paesi per contrastare quella che ha definito l'«agenda terroristica» di Teheran.