Trump dice «no» al piano iraniano

Nonostante la retorica, le trattative comunque continuano dietro le quinte tramite i mediatori, anche sul nucleare. Un funzionario americano, parlando con Axios, ha descritto i colloqui come «positivi e costruttivi». Qatar e Pakistan stanno ancora mediando tra Washington e Teheran ma «non abbiamo più fiducia negli Stati Uniti dopo gli attacchi e le sanzioni seguiti a ogni negoziato», ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian aprendo, in un'intervista a CBS, alla possibilità di consentire il ritorno nel paese degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

Al momento il nodo più complesso da sciogliere resta quello di Hormuz. Al di là delle dichiarazioni pubbliche, Trump lo vorrebbe riaperto il prima possibile per allentare quella pressione sui prezzi dell'energia che sta alimentando i malumori degli americani in vista delle elezioni di novembre.