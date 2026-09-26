Netanyahu smentisce: «Nessun avvertimento dall’Egitto su Hamas»
Il premier israeliano respinge le ricostruzioni che parlano di un allarme egiziano prima dell’attacco del 7 ottobre.
ROMA - «Questa affermazione è falsa». Con queste parole l'Ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha replicato stasera a The Atlantic, che citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, aveva scritto che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas.
«Questa affermazione è falsa. Era già stata smentita all'epoca e viene ora riproposta per manipolare l'opinione pubblica israeliana», si legge nella nota dell'ufficio del premier israeliano.
«L'11 ottobre 2023, l'Egitto ha ufficialmente smentito di aver avvertito Israele dell'attacco del 7 ottobre. Nei mesi precedenti il 7 ottobre, il primo ministro Netanyahu non ha né incontrato né parlato con Abbas Kamel, allora capo del Servizio di Intelligence Generale egiziano. Nessun funzionario dell'intelligence israeliana ha trasmesso un simile avvertimento al primo ministro. Le falsità riproposte non diventano verità, per quanto vengano ripetute», conclude la nota.