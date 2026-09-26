Emergenza in volo: aereo Lufthansa atterra a Manchester dopo odore sospetto a bordo

Un volo Lufthansa da Francoforte a Toronto, con 371 passeggeri a bordo, è tornato indietro mentre sorvolava la Scozia ed è atterrato a Manchester per motivi di sicurezza. A causare la deviazione è stato un odore in cabina, ha comunicato la compagnia su richiesta. Per ottenere la priorità nell'atterraggio è stata dichiarata un'emergenza aerea. Il Boeing 747-400 è atterrato con un peso maggiore a causa del carburante ancora a bordo e, a titolo precauzionale, è stato controllato dai vigili del fuoco. I passeggeri hanno poi potuto lasciare normalmente il velivolo.