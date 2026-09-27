Bangkok, quasi 4'900 sfollati per le alluvioni

In alcune zone della città sono caduti oltre 330 millimetri di pioggia tra giovedì e oggi, secondo l'agenzia meteorologica. Molti residenti hanno intanto iniziato a rientrare nelle proprie abitazioni per cercare di asciugare case e beni danneggiati dall'acqua.

La Thailandia è abituata alle precipitazioni della stagione monsonica, con settembre tradizionalmente tra i mesi più piovosi. Nel 2011 gravi alluvioni causarono oltre 500 morti e danneggiarono milioni di abitazioni in tutto il Paese.