Bangkok, quasi 4'900 sfollati per le alluvioni
Le forti piogge degli ultimi giorni hanno colpito circa 52'000 famiglie. Dichiarato lo stato di calamità.
BANGKOK - Sono quasi 4'900 le persone evacuate nei centri di accoglienza a causa delle alluvioni che hanno colpito Bangkok, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità.
Secondo la Bangkok Metropolitan Administration (BMA), circa 52'000 famiglie sono state interessate dalle inondazioni provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni nella capitale thailandese.
In alcune zone della città sono caduti oltre 330 millimetri di pioggia tra giovedì e oggi, secondo l'agenzia meteorologica. Molti residenti hanno intanto iniziato a rientrare nelle proprie abitazioni per cercare di asciugare case e beni danneggiati dall'acqua.
La Thailandia è abituata alle precipitazioni della stagione monsonica, con settembre tradizionalmente tra i mesi più piovosi. Nel 2011 gravi alluvioni causarono oltre 500 morti e danneggiarono milioni di abitazioni in tutto il Paese.