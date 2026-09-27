Una parte degli episodi è emersa nell'ambito del cosiddetto «red-teaming», test nei quali le aziende cercano deliberatamente di indurre i modelli a comportarsi in modo scorretto per valutarne la sicurezza. I casi presentano diversi livelli di gravità e includono tentativi riusciti e falliti. Secondo le fonti di Axios, la maggior parte non avrebbe finora provocato danni nel mondo reale.

Tra i casi emersi recentemente ci sarebbero agenti di OpenAI che hanno diffuso online 53 immagini appartenenti a utenti di ChatGPT, la violazione di un sito del governo australiano e tentativi di attaccare altri siti, compresi quelli del governo statunitense. Le informazioni sono attribuite a OpenAI, alle fonti di Axios e a precedenti resoconti di Reuters e del «New York Times».