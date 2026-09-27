Hamas tende la mano ad Abu Mazen: «Incontro diretto per l'unità»

Per quanto riguarda Gaza, il dirigente di Hamas ha chiesto l'attuazione di quanto concordato nella tabella di marcia e un impegno internazionale affinché Israele la rispetti. Dopo mesi di dialogo, ha spiegato, il movimento ha accettato il piano presentato da Nikolay Mladenov e dai mediatori ed è pronto a discuterne nel dettaglio l'applicazione e le relative tempistiche.

Secondo al-Hayya, la tabella di marcia parte dal completamento della prima fase concordata a Sharm el-Sheikh lo scorso ottobre e punta infine alla realizzazione del diritto dei palestinesi alla statualità e all'autodeterminazione. Fra i dossier intermedi ha citato le armi, il governo palestinese, le forze internazionali, il ritiro israeliano e la pace civile. L'accordo, ha sottolineato, costituisce un pacchetto unico che non può essere applicato solo in parte.