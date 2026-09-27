Il Ticino diventa Regione del Gusto 2027

Il vero fulcro organizzativo sarà però una grande rete di collaborazioni. «Si realizza il mio sogno: unire il Ticino, dal Gottardo a Chiasso, attraverso il gusto, le persone e le eccellenze del territorio. Regione del Gusto sarà un viaggio attraverso tutto il Cantone, valorizzando ciò che già esiste e creando nuove connessioni. Un progetto che vuole lasciare qualcosa di concreto anche oltre il 2027», dichiara Dany Stauffacher, che ha ricevuto il mandato diretto dalla Fondazione del Gusto. «Il progetto nasce infatti per essere corale. Enti turistici, Comuni, ristorazione e hotellerie, produttori, mondo agricolo, istituzioni culturali, scuole e università, trasporti, associazioni e numerosi altri partner saranno chiamati a contribuire alla costruzione di un racconto condiviso. USI, SUPSI e le altre realtà della formazione e della ricerca saranno parte di questo percorso, insieme al mondo economico, turistico e produttivo». Durante il 2027 il progetto attraverserà il Ticino, dalle città alle valli, dai laghi alle montagne, con iniziative diffuse e alcuni appuntamenti di forte richiamo.