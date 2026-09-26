Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione

I Giovani UDC citano inoltre Breel Embolo e l'allenatore di hockey Patrick Fischer, sostenendo che tutti abbiano dovuto affrontare un «dilemma» legato alle regole introdotte durante la pandemia. La petizione non si limita però ai personaggi pubblici: l'obiettivo dichiarato è estendere la richiesta di impunità a «tutti coloro che sono stati costretti ad agire in questo modo».

Nel testo, i Giovani UDC criticano le misure adottate durante la pandemia e chiedono un'analisi approfondita delle decisioni dello Stato e delle loro conseguenze sui diritti fondamentali. Contestano inoltre l'idea secondo cui la vaccinazione avrebbe dovuto essere adottata «per solidarietà», sostenendo che le autorità avrebbero esercitato una pressione eccessiva sulla popolazione.