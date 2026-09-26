Jans a Monaco: «Rafforziamo la lotta ai trafficanti di esseri umani»

Oggi, su invito del ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, ministri provenienti da 18 Stati europei e rappresentanti della Commissione europea si sono riuniti nella capitale bavarese. Assente la Spagna - travolta dalla crisi estiva nella sua exclave Ceuta che ha fatto il giro del mondo e su posizioni non allineate alla riunione di Monaco, al pari della Francia - ma presente il Regno Unito in segno di collaborazione stretta sul tema.

Al centro dei colloqui vi erano l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo entrato in vigore il 12 giugno, la politica di rimpatrio e la cooperazione nello spazio Schengen. La Svizzera adempie ai propri obblighi e si aspetta lo stesso dai suoi partner europei, afferma il DFGP. Le prime esperienze con le nuove procedure sono nel complesso positive.