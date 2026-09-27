StraLugano 2026: record di iscritti e tante emozioni

La giornata di sabato si è vissuta nel ricordo di Marco Borradori, con la proposta della VI edizione del Trofeo Marco Borradori. La premiazione dei vincitori della 10Km CityRun, è avvenuta alla presenza delle autorità politiche cantonali e cittadine: il Consigliere di Stato Raffaele de Rosa, il Sindaco di Lugano Michele Folletti e il Vice Sindaco Roberto Badaracco. Il trofeo è stato assegnato a Niko Zenker e Elisa Marani primi ticinesi a tagliare il traguardo della 10Km. Per quanto concerne la 10km City Run il podio più alto maschile è andato a Francesco Carrera che si è imposto con il tempo di 29 minuti e 30 secondi, mentre tra le donne la prima è stata Janet Nyakadei Lokito arrivata in 33'50''2.