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StraLugano 2026: record di iscritti e tante emozioni

Tra sport, solidarietà e memoria, la XX edizione ha celebrato atleti, famiglie e il ricordo di Marco Borradori.
StraLugano 2026: record di iscritti e tante emozioni
StraLugano
Fonte StraLugano
elaborata da Redazione
StraLugano 2026: record di iscritti e tante emozioni
Tra sport, solidarietà e memoria, la XX edizione ha celebrato atleti, famiglie e il ricordo di Marco Borradori.

LUGANO - La XX edizione della StraLugano ha segnato un traguardo speciale: il sole ha baciato questa edizione speciale contribuendo a registrare il nuovo record di podisti venuti a correre sulle rive del Ceresio: 9'477 iscritti provenienti da tutti i Cantoni e anche da moltissimi paesi esteri. Gli organizzatori esprimono la loro profonda gratitudine a tutti i partecipanti, volontari, sponsor e partner che hanno reso possibile questo evento eccezionale che rappresenta per il Ticino la maggior manifestazione per numero di partecipanti.

La giornata di sabato si è vissuta nel ricordo di Marco Borradori, con la proposta della VI edizione del Trofeo Marco Borradori. La premiazione dei vincitori della 10Km CityRun, è avvenuta alla presenza delle autorità politiche cantonali e cittadine: il Consigliere di Stato Raffaele de Rosa, il Sindaco di Lugano Michele Folletti e il Vice Sindaco Roberto Badaracco. Il trofeo è stato assegnato a Niko Zenker e Elisa Marani primi ticinesi a tagliare il traguardo della 10Km. Per quanto concerne la 10km City Run il podio più alto maschile è andato a Francesco Carrera che si è imposto con il tempo di 29 minuti e 30 secondi, mentre tra le donne la prima è stata Janet Nyakadei Lokito arrivata in 33'50''2.

Per quanto concerne la gara regina la Half Marathon, la vittoria assoluta è andata al keniano Stephen Mwangi Njeri, mentre il titolo di Campione Svizzero è stato conquistato da Jonathan Hofer (4° assoluto) in 1h04'05". La classifica femminile ha visto prevalere la keniana Kiptum in 1h10'11", con Fabienne Vonlanthen (4ª assoluta) Campionessa Svizzera in 1h14'14"4. La bellezza della salita ha visto protagonisti oltre 200 podisti della Challenge Monte Brè, disputata su un tracciato di 9 chilometri e con dislivello di quasi 730 metri. Numerosi i concorrenti hanno corso dal lungolago di Lugano fino alla vetta del Brè. Grande soddisfazione per l’atleta di casa e testimonial di StraLugano Roberto De Lorenzi, protagonista di una splendida vittoria. Una prestazione di carattere e qualità, costruita passo dopo passo su un percorso impegnativo, che ha regalato al pubblico una vittoria particolarmente significativa.

Sabato pomeriggio la gara sulla breve distanza 5km FastRun ha registrato un grande successo di partecipanti. Un risultato eccezionale di pubblico l'ha meritato anche la Run4Charity, con quasi 900 iscritti che hanno sostenuto il programma di solidarietà promosso da StraLugano in favore delle organizzazioni benefiche del territorio.

Anche quest'anno la chiusura della domenica pomeriggio è toccata alla gara dedicata ai più piccoli: l'emozionante KidsRun, che ha visto oltre quasi mille giovani festanti under 16 sfidarsi nella corsa, con molte famiglie e parenti presenti a sostenerli.

Tutti i risultati e le classifiche della StraLugano 2026 sono consultabili sul sito www.stralugano.ch. La manifestazione tornerà puntualmente con la stessa voglia di sport e condivisione il 24-25 settembre 2027.

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