LUGANO
Lavori notturni sul ponte sul Cassarate: possibili ritardi
Interventi notturni per il risanamento prevedono rumori e disagi temporanei al traffico.
Ti-Press / Benedetto Galli
Fonte RED
Lavori notturni sul ponte sul Cassarate: possibili ritardi
Interventi notturni per il risanamento prevedono rumori e disagi temporanei al traffico.
LUGANO - Lavori notturni in arrivo in via alla Bozzoreda, a Lugano, nell'ambito del risanamento della pavimentazione del ponte sul Cassarate. Il Dipartimento del territorio comunica che gli interventi sono in programma tra lunedì 5 e sabato 10 ottobre.
Le operazioni inizieranno alle 20 e saranno svolte di notte per contenere i disagi al traffico. I lavori richiederanno tuttavia l'impiego di macchinari e apparecchiature che genereranno rumore, con inevitabili disturbi alla quiete pubblica.
Per gli automobilisti sono inoltre possibili ritardi di alcuni minuti lungo via alla Bozzoreda e sulle strade collegate, tra cui via Sonvico, via Ceresio, via Ciani e via Maraini.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO