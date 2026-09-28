Lavori notturni sul ponte sul Cassarate: possibili ritardi

Le operazioni inizieranno alle 20 e saranno svolte di notte per contenere i disagi al traffico. I lavori richiederanno tuttavia l'impiego di macchinari e apparecchiature che genereranno rumore, con inevitabili disturbi alla quiete pubblica.

Per gli automobilisti sono inoltre possibili ritardi di alcuni minuti lungo via alla Bozzoreda e sulle strade collegate, tra cui via Sonvico, via Ceresio, via Ciani e via Maraini.