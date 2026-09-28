Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Del risultato finale Massimo si dice soddisfatto: «Ero quasi fiero. Ci ho messo la faccia, mi sono messo in gioco». Una sfida non scontata per una persona che si definisce timida e che non aveva mai vissuto un'esperienza simile. Ma dietro il volto finito sul calendario c'è una storia iniziata molti anni prima, lontano dai riflettori e senza una tradizione contadina alle spalle.

Una passione nata da bambino a casa della nonna

Il suo primo contatto con l'agricoltura è arrivato grazie alla nonna, che aveva una casa di vacanza a Campoblenio. «Quando andavamo lì, avevamo sette, otto, nove anni e passavamo da una stalla all'altra a vedere come funzionava. Aiutavamo un po', per quel minimo che potevamo fare». Un interesse che è cresciuto ulteriormente quando il fratello ha scelto di intraprendere una formazione nel settore agricolo.