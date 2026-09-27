«Mi ha impressionato tanto»
Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha esaltato le qualità del nazionale azzurro
Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha esaltato le qualità del nazionale azzurro
CAGLIARI - Nonostante un esordio in Nazionale poco brillante, dopo settimane di grande discussione per la sua scelta a favore dell'Italia (e a sfavore della nostra Nazionale), Alessandro Romano continua a far parlare. Il centrocampista classe 2006 del Cagliari ha attirato su di sé grande attenzione in particolare dopo il gran gol realizzato nella gara d'esordio di quest'anno contro il Parma.
«Sono sicuro al cento per cento, mi ha impressionato tantissimo, l’ho visto anche dal vivo, Romano ha fatto bene - ha detto l'ex portiere, fra le altre, di Sampdoria e Fiorentina Emiliano Viviano ad Arena Sportium - Ha fatto molto bene, è un giocatore che ha forza, ha visione, ha corsa e secondo me fa bene Mancini a convocarlo. Vi ricordate Barella? (anche lui a Cagliari prima del passaggio all'Inter, ndr). Sono sicuro al cento per cento che chi lo prenderà farà un affare, mi ha impressionato tantissimo, l’ho visto anche a Bergamo. È anche molto intelligente per l’età che ha, tatticamente, ma soprattutto ha una grande intensità di corsa con quella fisicità, non è una roba scontata».