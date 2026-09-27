«Mi ha impressionato tanto»

«Sono sicuro al cento per cento, mi ha impressionato tantissimo, l’ho visto anche dal vivo, Romano ha fatto bene - ha detto l'ex portiere, fra le altre, di Sampdoria e Fiorentina Emiliano Viviano ad Arena Sportium - Ha fatto molto bene, è un giocatore che ha forza, ha visione, ha corsa e secondo me fa bene Mancini a convocarlo. Vi ricordate Barella? (anche lui a Cagliari prima del passaggio all'Inter, ndr). Sono sicuro al cento per cento che chi lo prenderà farà un affare, mi ha impressionato tantissimo, l’ho visto anche a Bergamo. È anche molto intelligente per l’età che ha, tatticamente, ma soprattutto ha una grande intensità di corsa con quella fisicità, non è una roba scontata».