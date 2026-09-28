A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Come si arriva a scoprire un abuso?

Non esiste un solo modo per far scattare un controllo. «Le verifiche possono nascere sia da una segnalazione esterna sia da elementi che emergono durante la normale gestione amministrativa delle pratiche», spiega Gaudenzi. «L'Ispettorato sociale ha il compito di accertare che le prestazioni siano concesse e utilizzate nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e può quindi intervenire sia su segnalazione sia d'ufficio quando emergono situazioni che meritano un approfondimento».