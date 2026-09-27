27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
Fermato un 38enne dalla polizia tedesca: dopo l'episodio è scoppiata anche una rissa
Fermato un 38enne dalla polizia tedesca: dopo l'episodio è scoppiata anche una rissa
MONACO DI BAVIERA - Un’aggressione sessuale ai danni di una cittadina svizzera è sfociata in una rissa a Monaco di Baviera. L’episodio, riferisce la «Tages-Zeitung» di Monaco, è avvenuto nella serata di giovedì 25 settembre.
Secondo quanto riportato dal quotidiano, un 38enne tedesco avrebbe toccato il fondoschiena della 27enne mentre si trovava nella zona della Schwanthalerstrasse.
Dopo l’episodio è scoppiata una rissa. Secondo la polizia, vi hanno preso parte il 38enne, i due uomini che accompagnavano la cittadina svizzera e un’altra persona, la cui identità non è stata resa nota.
Quando la polizia è arrivata sul posto, l’uomo non identificato si era già allontanato. Gli agenti hanno invece fermato provvisoriamente il 38enne tedesco.
Al termine degli accertamenti di polizia, l’uomo è stato rilasciato. Il caso è ora oggetto di ulteriori indagini da parte della Polizia di Monaco.
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