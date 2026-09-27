27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Dopo l’episodio è scoppiata una rissa. Secondo la polizia, vi hanno preso parte il 38enne, i due uomini che accompagnavano la cittadina svizzera e un’altra persona, la cui identità non è stata resa nota.

Quando la polizia è arrivata sul posto, l’uomo non identificato si era già allontanato. Gli agenti hanno invece fermato provvisoriamente il 38enne tedesco.