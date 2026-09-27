Ginevra pagherà 39,5 milioni di franchi per costruire dei P+R in Francia

Il consigliere di Stato Pierre Maudet, responsabile della Mobilità, ha parlato di «una vittoria collettiva». Tutti i partiti erano favorevoli, ad eccezione del Movimento dei cittadini di Ginevra (MCG), mentre l'UDC aveva lasciato libertà di voto. Maudet ha sottolineato soprattutto «la vittoria dei progetti»: interventi concreti, identificati e quantificati, per i quali il Cantone pagherà sulla base delle fatture.

Un buon accordo

«I ginevrini hanno capito», ha commentato il deputato del Centro Jacques Blondin. A suo avviso, realizzare le stesse infrastrutture sul territorio ginevrino sarebbe stato molto più complicato e costoso: «Non avevamo lo spazio per accogliere questi P+R, avremmo dovuto declassare la zona agricola. Qui, la Francia e la Confederazione partecipano al finanziamento. È magistrale».