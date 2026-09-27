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BERNA

Respinta l'iniziativa su un'istruzione di qualità

I cittadini bernesi hanno votato contro il rafforzamento costituzionale dell'obbligo per cantone e comuni di garantire standard elevati nelle scuole.
Respinta l'iniziativa su un'istruzione di qualità
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Fonte Ats
di Redazione
Respinta l'iniziativa su un'istruzione di qualità
I cittadini bernesi hanno votato contro il rafforzamento costituzionale dell'obbligo per cantone e comuni di garantire standard elevati nelle scuole.

BERNA - Il diritto a un'istruzione di qualità non figurerà nella Costituzione cantonale bernese. Con il 59,9% di "no" è stata respinta una iniziativa popolare che lo chiedeva. La partecipazione è stata del 45,3%.

Cantone e Comuni avrebbero dovuto garantire su tutto il territorio un insegnamento di alto livello e fornire i mezzi necessari, assicurando inoltre che docenti e personale scolastico specializzato siano qualificati. Respingendo la proposta, i bernesi hanno seguito le argomentazioni delle autorità, che ritenevano le richieste già presenti nella legge e attuate.

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