Respinta l'iniziativa su un'istruzione di qualità

Cantone e Comuni avrebbero dovuto garantire su tutto il territorio un insegnamento di alto livello e fornire i mezzi necessari, assicurando inoltre che docenti e personale scolastico specializzato siano qualificati. Respingendo la proposta, i bernesi hanno seguito le argomentazioni delle autorità, che ritenevano le richieste già presenti nella legge e attuate.